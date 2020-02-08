Музеи столицы отметят день памяти Пушкина

Фото: В. А. Тропинин, 1827

Музеи столицы подготовили специальную программу в честь годовщины со дня гибели поэта Александра Пушкина, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут увидеть портреты поэта, выполненные художниками XX–XXI веков, а также послушать песни российских областей, в которых бывал Пушкин.

Выставка Мой портрет откроется в Доме-музее В.Л. Пушкина в воскресенье, 9 февраля. Здесь представят портреты Александра Сергеевича Пушкина, выполненные Николаем Ульяновым, Василием Шухаевым, Константином Рудаковым и другими художниками.

В этот же день в Школе акварели Сергея Андрияки состоится концерт Наш Пушкин, где будут исполнены песни областей России, в которых бывал поэт. Здесь же гости смогут увидеть народные обряды, описанные в произведениях поэта. Все желающие смогут посмотреть музыкальный спектакль Владимира Николаева Парасказ, который был создан по известным произведениям Пушкина.

В понедельник, 10 февраля, будут работать постоянные экспозиции и действующие выставки Государственного музея А.С. Пушкина, Мемориальный квартиры А.С. Пушкина, выставочных залов на Арбате и некоторых других музеев.

Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 9 февраля, вход на основную экспозицию Государственного исторического музея будет бесплатным. Акция приурочена к 148-летию музея.

Все желающие смогут без билетов посетить и главное здание на Красной площади, и филиал комплекса – Музей Отечественной войны 1812 года.

Для гостей подготовили праздничную программу, которая включает более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты.

В этом году программу посвятят XIX веку. К примеру, можно будет узнать, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время и как нужно было себя вести на балу.

