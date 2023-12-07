Москва онлайн покажет празднование Дня героев Отечества на катке ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

9 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть на катке ВДНХ празднование Дня героев Отечества.

Вас ждут представление спортивного балета Art&Ice и выступление артистов образцового театра на льду "АЛЕКО" под управлением почетного работника физической культуры, спорта и туризма Ольги Кондрашовой.

На катке будут звучать патриотические песни, а завершится праздник массовым флешмобом "Звезда героя", в ходе которого гости выстроятся на льду таким образом, что получится пятиконечная звезда.

Смотрите прямую трансляцию 9 декабря в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.