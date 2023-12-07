Власти Москвы за год утвердили 234 проекта межевания жилых кварталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти за 10 месяцев 2023 года утвердили 234 проекта межевания в жилых кварталах, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на участках общей площадью свыше 550 гектаров находятся 143 многоквартирных дома. Межевание под жилыми домами является первым шагом к оформлению общей долевой собственности.

"После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению – обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – рассказал Ефимов.

По информации руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, всего с 2019 года власти определили границы участков около 3 700 многоквартирных домов, благодаря утвержденным проектам межевания.

"Таким образом, в столице уже отмежевана практически вся территории многоквартирной застройки", – подчеркнул Гаман.

В мае 2023 года Ефимов сообщал, что в столице разработали и утвердили 92 проекта межевания жилых кварталов.

Изначально мероприятия по межеванию участков под многоквартирными домами проводились по заявкам жителей. С августа 2019 года эту работу столичные власти начали выполнять самостоятельно.

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