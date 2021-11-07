Систему QR-кодов с 8 ноября введут для крытых оранжерей "Аптекарского огорода" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Для жителей и гостей столицы крытые оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира в Москве с 8 ноября будут доступны только при наличии действующего QR-кода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада.
"С 8 ноября 2021 года в связи с распоряжением МГУ крытые оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут доступны для посещения в особом режиме: дошкольникам – бесплатно, от 7 до 18 лет – по билетам в сад, взрослым от 18 лет – по билетам в сад, а также только при предъявлении на входе в оранжереи действующего цифрового сертификата (QR-кода) и документа, удостоверяющего личность, строго в масках", – говорится в сообщении.
Также для посетителей уточнили, что территория "Аптекарского огорода", которая расположена под открытым небом, доступна для посещения без QR-кодов и без масок для всех, необходимо приобрести только билеты для входа.
В пресс-службе рассказали, что на открытой площадке в экспозиции – лабиринт из кустарников, зеленая комната для релаксации, сад лекарственных трав, "Альпийский бельведер" со смотровой площадкой и многое другое.
Москвичам напомнили, что "Аптекарский огород" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, билеты можно купить как в кассах, так и онлайн.
Ранее стало известно, что QR-коды останутся и для посещения музеев и театров. В эти культурно-досуговые учреждения можно будет попасть только привитым, переболевшим или имеющим отрицательный ПЦР-тест.
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