Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога не будет работать с 11 по 14 ноября в связи с плановым техническим обслуживанием. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

"Плановое техническое обслуживание проводится ежегодно в целях проверки технических возможностей транспорта с целью обеспечения безопасности пассажиров при перевозке", – заявили в пресс-службе.

Сотрудники канатной дороги принесли пассажирам свои извинения за предоставленные неудобства. В прежнем режиме канатная дорога заработает с 15 ноября.

С 15 октября Московская канатная дорога перешла на новый график работы. Теперь в понедельник канатной дорогой можно воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 21:00.

В пятницу канатная дорога работает с 11:00 до 23:00, в субботу и праздничные дни – с 10:00 до 23:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.

