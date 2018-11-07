Собянин утвердил план жилых домов в Хорошеве-Мневниках и храма на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект территории для строительства жилья в Хорошево-Мневниках и план строительства храмового комплекса в районе Машкинского шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На территории в Хорошево-Мневниках предлагается провести снос складских помещений и боксовых гаражей. Проект предполагает строительство многоквартирных домов, учебного комплекса, здания районного суда и многоуровневой парковки на 500 мест. Также в план включено озеленение территорий общего пользования.

Проектом предусматривается реконструкция 3-ей Хорошевской улицы от проектируемого проезда 1316 до пересечения с проспектом Маршала Жукова. Там будет организовано шестиполосное движение.

Для реализации второго одобренного мэром проекта и строительства храмового комплекса было выделено 0,08 гектара в Северном административном округе. Также для развития системы транспорта проект предлагает реконструкцию проезжей части участка Машкинского шоссе (проектируемого проезда №1147).