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14:07

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

10 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие будет проходить в столице с 15 октября по 20 ноября.

О программе, географии участников, критериях отбора работ, а также мастер-классах в рамках фестиваля расскажут:

  • руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин;
  • председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ, народная артистка РФ Диана Гурцкая;
  • руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук;
  • управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников;
  • фотограф, лауреат международного конкурса "Золотая черепаха" Сергей Горшков.

Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городфестивалипресс-конференция

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