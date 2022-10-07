Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

10 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие будет проходить в столице с 15 октября по 20 ноября.

О программе, географии участников, критериях отбора работ, а также мастер-классах в рамках фестиваля расскажут:



руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;

президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин;

председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ, народная артистка РФ Диана Гурцкая;

руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук;

управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников;

фотограф, лауреат международного конкурса "Золотая черепаха" Сергей Горшков.

Смотрите прямую трансляцию 10 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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