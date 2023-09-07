Москва онлайн покажет забег 300 официантов с подносами в руках



8 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть масштабный забег официантов в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума.

300 официантов из 100 популярных ресторанов столицы должны будут преодолеть 400 метров с полным подносом в руках. Победит тот, кто придет к финишу первым и уронит минимальное количество продуктов и посуды.

Смотрите прямую трансляцию 8 сентября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.