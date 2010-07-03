В Москве проходит уникальный театральный фестиваль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интерактивный детский мюзикл "Чудо-дерево" московского театра "А – Я" дал старт новому сезону "Театрального марша" в саду "Эрмитаж". Представления закончатся в субботу, 7 сентября, в 22:45, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

По традиции, столичные театры открывают новый сезон ежегодного "Театрального марша". Открытие сезона проходит в саду "Эрмитаж" в первую субботу сентября. Вход для всех свободный.

"Откроет марш спектакль "Чудо-дерево". В основе интерактивного мюзикла театра "А – Я" – классика поэзии для детей от Корнея Чуковского до Даниила Хармса. Маленьких зрителей ждут волшебные приключения, разыгранные с помощью старого телефона, ботинок, руля от автомобиля. Детская фантазия превратит их в самолеты и пароходы, а самих зрителей – в Айболитов и Бармалеев", – сказано в сообщении.

Весь день будет играть уличный оркестр духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band.

Завершится праздник концертной версией спектакля "Беги, Алиса, беги". Отмечается, что психоделический мюзикл Максима Диденко по мотивам сказки Льюиса Кэрролла и пластинки "Алиса в стране Чудес" с песнями Владимира Высоцкого стал важным событием 2018 года в Театре на Таганке.

Также 7 сентября в Москве стартовал масштабный рок-фестиваль "Наши в городе". Он проводится на проспекте Академика Сахарова, выступают известные российские рок-музыканты. Фестиваль продлится все выходные, совпавшие с Днем города Москвы.

