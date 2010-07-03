Летчики вывели поздравительную надпись в небе в честь Дня города

Видео: Федерации самолетного спорта Москвы

Летчики пилотажной группы "Первый полет" в честь Дня города вывели в небе над Москвой поздравительную надпись. Об этом сказано в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы.

"Как Федерация самолетного спорта города Москвы мы не могли обойти стороной столь значимый для столицы день. Поэтому поздравили москвичей с неба", – передает ТАСС слова руководителя "Первого полета" Дмитрия Самохвалова.

Группа из пяти спортивных самолетов Як-52 и Як-54 при помощи разогретого масла, написала "Москва 872". Масло в воздухе охлаждается и превращается в белые "пикселы". Такая технология была впервые применена в России.

Пилотажная группа показала эту технологию на МАКС-2019. На борту самолетов установили специальную автоматизированную систему, контролирующую время и длительность выпуска масла каждым самолетом. Это позволяет "печатать" в небе любой текст. Слова, которые воспроизводятся в воздухе, вводятся на земле.

Утром 7 сентября Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города и пригласил принять участие в праздничных мероприятиях. Он пожелал всем жителям столицы счастья и добра.

Празднования 872-летия Москвы пройдут 7 и 8 сентября на 1500 площадках. Для жителей и гостей города подготовили масштабную культурную программу по всей столице. Мероприятия пройдут у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон", на Тверской, Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате.