На mos.ru модернизированы 12 госуслуг в земельно-имущественной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 5 августа покупатели и арендаторы столичной недвижимости могут получать госуслуги департамента городского имущества в новом формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В результате теперь горожане могут заключать с правительством столицы договоры и соглашения по аренде и покупке недвижимости в электронном виде на mos.ru. Визировать документы обе стороны станут усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, все еще можно подписать документы в бумажном виде при оказании почти всех услуг.

"Модернизацию прошли 12 государственных услуг, которые оказывает департамент городского имущества, шесть из них ориентированы на арендаторов и покупателей городской недвижимости. Удобную инфраструктуру создали для выкупа арендуемых у города нежилых помещений, а также для оформления прав собственности на землю под зданиями и сооружениями", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, теперь москвичам проще внести изменения в договоры аренды объектов недвижимости и земельных участков.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что подписать документы можно без визита в специальные учреждения. "Выдавать заявителю готовые договоры и соглашения, завизированные усиленной ЭП, департамент будет здесь же, в личном кабинете пользователя", – уточняет он.

Так, после регистрации заявления его можно отозвать также на сайте, если возникнет необходимость.

"Всего на mos.ru представлено более ста электронных услуг для бизнеса, а также корпоративный кабинет юридического лица", – обращает внимание руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее говорилось, что власти столицы выделят свыше 31 миллиона рублей малому и среднему бизнесу. Еще помощь предоставят организациям, ранее понесшим затраты на продвижение своей продукции при помощи выставок.