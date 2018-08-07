Власти утвердили план мероприятий по восстановлению прав дольщиков Urban Group

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти утвердили план мероприятий по восстановлению прав дольщиков компании Urban Group. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В дорожной карте правительства прописано завершение строительства всех объектов застройщика, в том числе жилых комплексов "Лайково" и "Лесобережный".

Кроме того, в документе отмечается, что в августе текущего года подмосковное правительство и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства заключат соглашение о предоставлении из бюджета в Фонд 3 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на самые необходимые мероприятия по завершению строительства домов до конца 2018 года.

Отмечается, что все дома и объекты инфраструктуры введут в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их готовности. Дефицит финансирования строительства покроют за счет средств федерального бюджета.

Регион также выделит деньги для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.