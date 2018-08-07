Учебные корпуса РАНХиГС на юго-западе Москвы реконструируют

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Учебные корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы на проспекте Вернадского реконструируют. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, реконструкция учебных корпусов РАНХиГС позволит увеличить число и площадь аудиторий за счет подсобных и офисных помещений. Ранее Сергей Собянин назвал Москву студенческим городом, напомнил Кузнецов, добавив, что по этой причине "важно поддерживать развитие материально-технической базы наших вузов".

По словам Кузнецова, реконструкция "освежит комплекс", при этом здания сохранят свой архитектурный облик. В рамках работ планируют очистить и отремонтировать изношенные участки облицовки. Кроме того, в корпусах предстоит обновить покрытие полов, стен и ступеней, заменить лифты и все двери.

По информации Москомархитектуры, проект также включает утепление наружных стен и входных тамбуров.

Работы по благоустройству пройдут и на территории вокруг учебных корпусов. Там заменят асфальт и бордюры.