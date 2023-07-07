Москва онлайн покажет ралли раритетных автомобилей на Воробьевых горах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

9 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ралли раритетных автомобилей в рамках городского фестиваля "Ретрорейс" на Воробьевых горах. Корреспондент Анна Луговская пообщается с организаторами и участниками мероприятия.

Зрители увидят три десятка экспонатов из Музея транспорта Москвы – легковой транспорт 1970–1980 годов, восстановленный автоклубами и реставрационными мастерскими.

Смотрите прямую трансляцию 9 июля в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.