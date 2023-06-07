Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную итогам работы весенней сессии Мосгордумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

9 июня Агентство городских новостей "Москва" на площадке ситуационного центра правительства Москвы проведет пресс-конференцию председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, посвященную итогам работы Мосгордумы в весеннюю сессию 2023 года.

Какие главные итоги работы Мосгордумы в весеннюю сессию в этом году? Какие приняты новые законы? Как Москва справляется с новыми вызовами в условиях беспрецедентного международного санкционного давления на Россию? Как столица готовится к очередным выборам мэра Москвы? Об этом и многом другом расскажет Алексей Шапошников.

Смотрите прямую трансляцию 9 июня в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.