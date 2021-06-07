Цветник с логотипом Москвы 24 появился на площади Гагарина

Фото: Москва 24

В столице появился цветник с логотипом Москвы 24. Его разбили на откосе съезда площади Гагарина в честь 10-летия телеканала.

"Мы уже 10 лет делимся с телезрителями не только оперативной информацией о городе, снимаем интересные программы, приглашаем в эфир модных и знаковых гостей, помогаем ориентироваться в море городских и федеральных событий, но и с удовольствием радуем яркими летними красками и цветами", – рассказала руководитель службы маркетинга, рекламы и PR АО "Москва Медиа" Мария Михайлова.

В этом году для традиционного цветника Москвы 24 были выбраны сезонные петуньи фиолетового и белого цветов, которые сложились в узнаваемый логотип телеканала. Оформить тематический цветник помогли в ГБУ "Автомобильные дороги".