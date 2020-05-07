Московский музей космонавтики расскажет о подвигах тружеников тыла

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московский музей космонавтики откроет виртуальную выставку "Война. Судьба человека. Москва – Самара, приближая Победу". Слушатели узнают о жизни и работе в военные годы, приводит Агентство "Москва" заявление музея.
Выставка откроется в пятницу, 8 мая, в 15:00.
"Выставка рассказывает о жизни и работе людей в тылу. Жизни, где люди, с одной стороны, сутками напролет трудились, обеспечивая фронт необходимым оружием и техникой, а с другой – пытались вести обычную жизнь: ходить в кино или на танцы, писать стихи. Выставку можно будет увидеть на сайте музея", – поделились в пресс-службе учреждения.
В качестве героя новой экспозиции выбрали одного из рядовых тружеников тыла, рабочего Филиппа Разумцева. Он почти 40 лет трудился на заводе № 24 имени Фрунзе. На данном предприятии выпускали авиационные двигатели в годы войны.
Планируется, что участникам покажут архивную видеохронику завода 1942 года, кадры военного парада в городе Куйбышеве, исторические фотографии, а также плакаты.
Кроме того, можно ознакомиться с заводскими газетами и предметами быта военных лет. Историю редких экспонатов москвичам расскажут научные сотрудники музеев-партнеров.
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее стало известно, что инсталляции в честь 75-летия Победы разместили на станциях МЦК и МЦД.
Кроме того, коллекцию времен ВОВ собрал также онлайн-музей "Москва – с заботой об истории".
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