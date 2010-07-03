Традиционный День подписчика пройдет на Тверском бульваре 9 мая

Издательский дом "Аргументы и факты" проведет традиционную акцию для подписчиков в День Победы. С 10:00 до 18:00 на Тверском бульваре (станции метро "Пушкинская" и "Чеховская") любой желающий сможет оформить подписку на газету не только для себя, но и для своих близких, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Во время акции можно будет сделать сюрприз ветерану Великой Отечественной войны, подписав его на любимое издание ИД (кстати, каждого, кто оформит подписку, ждет подарок – "Детская книга войны").

Кроме того, в рамках Дня подписчика москвичи и гости города смогут увидеть фотовыставку "Детская книга войны. Дневники 1941-1945".