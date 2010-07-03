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08:59

"Театральные" цветники появились в Москве

город общество культура благоустройство

08:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30 тысяч цветов виолы высадили на тематических клумбах Москвы. Цветники оформили в соответствующем стиле в честь Года театра в России, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Общая площадь цветников превысила 300 квадратных метров.

"Цветники разбили в начале мая вдоль дорог и вылетных магистралей. Карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра – 2019" были созданы ландшафтными архитекторами при помощи виолы разных цветов. В оформлении преобладают оранжевые, белые, желтые, голубые и фиолетовые цвета", – сообщила пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".

На площади Гагарина появился оранжево-фиолетовый цветник, на Варшавском шоссе – желтая, голубая, оранжевая и белая виола, на Рублевском шоссе – две клумбы из белоснежных, голубых и оранжевых цветов. К лету клумбы обновят и высадят новые цветы.

В рамках Года театра в Москве пройдет около 100 крупных мероприятий, в столичных театрах пройдет 360 премьер, будет организовано 40 гастрольных выездов в регионы России и за границу.

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город общество культура благоустройство

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