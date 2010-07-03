"Театральные" цветники появились в Москве

Более 30 тысяч цветов виолы высадили на тематических клумбах Москвы. Цветники оформили в соответствующем стиле в честь Года театра в России, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Общая площадь цветников превысила 300 квадратных метров.
"Цветники разбили в начале мая вдоль дорог и вылетных магистралей. Карнавальные маски, здание Большого театра и надписи "Год театра – 2019" были созданы ландшафтными архитекторами при помощи виолы разных цветов. В оформлении преобладают оранжевые, белые, желтые, голубые и фиолетовые цвета", – сообщила пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".
На площади Гагарина появился оранжево-фиолетовый цветник, на Варшавском шоссе – желтая, голубая, оранжевая и белая виола, на Рублевском шоссе – две клумбы из белоснежных, голубых и оранжевых цветов. К лету клумбы обновят и высадят новые цветы.
В рамках Года театра в Москве пройдет около 100 крупных мероприятий, в столичных театрах пройдет 360 премьер, будет организовано 40 гастрольных выездов в регионы России и за границу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.