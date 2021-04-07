В Перове летом расселят 160 семей по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Перово построенный по программе реновации дом передадут под заселение летом этого года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

"Более 160 семей из панельных пятиэтажек на улице Плющева, доме 9, корпусе 1 и корпусе 2, получат предложения равнозначных квартир в новостройке на улице Плеханова, дом 18", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что семьи смогут начать переезд уже в третьем квартале этого года.

По словам Левкина, для волнового расселения жителей по программе реновации в районе подобрано 15 стартовых площадок.

В настоящий момент в Перове проектируется девять объектов, пять домов находится в стадии строительства, а еще один уже заселяется. На первом этапе программы до 2024 года новое жилье получат около пяти тысяч человек, добавил Левкин.

Накануне Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Новые площадки располагаются в шести округах и 10 районах столицы. Объем возводимого на них жилья составит 225,4 тысячи квадратных метров. Таким образом удастся расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тысячи квартир. Новое комфортное жилье получат 8,2 тысячи москвичей.

