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07 февраля, 10:03

Город

Екатерины и гости в костюмах панды смогут бесплатно посетить Московский зоопарк в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Гости в костюме панды и все Екатерины смогут бесплатно посетить Московский зоопарк с 9 по 11 февраля в рамках акции "Пандамания".

Однако в телеграм-канале зоопарка посетителей призвали соблюсти дресс-код. Так, на гостях должно быть видно не менее трех элементов одежды с изображением панды. Допускается использование двух элементов одежды, но тогда гостю необходим аквагрим в виде панды. В зоопарке уточнили, что бесплатно смогут пройти и гости в соответствующем кугуруми или ростовом костюме.

Также в зоопарке засчитают образ панды, если посетитель придет в черно-белой одежде с шапкой-пандой или аквагримом панды.

"Не подойдет: только один элемент одежды, невидимые элементы одежды, просто черно-белая одежда", – предупредили в пресс-службе.

Ранее столичный Дептранс представил тематические "Тройки" с новорожденной пандой Катюшей в Москве. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в общей сложности ведомство представило три варианта карт "Тройка" в честь маленькой панды из Московского зоопарка.

В Московском зоопарке рассказали о режиме дня панды Катюши

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