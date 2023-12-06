Столичные водохранилища переведены на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Водохранилища столичного региона, которые снабжают питьевой водой жителей столицы, переведены на зимний режим работы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет про 15 водных объектов Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем. По словам Бирюкова, это решение обусловлено формированием устойчивого снежного покрова на территории водосбора в Московской, Смоленской и Тверской областях.

Чтобы создать дополнительные емкости перед паводком и половодьем весны 2024 года, специалисты проводят плановый сброс воды из водохранилищ, подчеркнул заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на берегах столичных прудов привели в порядок здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки". Вместо старых зданий сделали новые двухэтажные постройки, в которых обустроили помещения для хранения снаряжения и оборудования и места для дежурства спасателей.

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