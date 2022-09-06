Фестиваль "ГРАУНД зин фест" пройдет в Москве 10 сентября

Фото: пресс-служба фестиваля "ГРАУНД зин фест"
Фестиваль авторской книги и малотиражной литературы "ГРАУНД зин фест" состоится в Москве 10 сентября. Площадкой мероприятия станет галерея "ГРАУНД Солянка". Кураторы фестиваля – Катя Бочавар и Марта Руказенкова.
"ГРАУНД зин фест" – масштабное событие, посвященное малым издательским проектам и музыкальным лейблам. Молодые художники, фотографы, дизайнеры, литераторы и музыканты покажут на фестивале все направления современных идей, воплощенных в зинах, журналах, книгах художника и других экспериментальных формах.
Основной темой "ГРАУНД зин феста" в 2022 году станет плакат. Организаторы предлагают всем участникам создать плакат специально для фестиваля, который будет затем продаваться в магазине галереи.
В рамках программы также пройдут мастер-классы по созданию авторской книги для взрослых и детей, технике шелкографии и созданию коллажа. Посетителей ждут концерты, тематические беседы и сеансы зарисовок движущейся натуры.
Кроме того, центр художественного производства "Своды" утвердил специальный приз для участников "ГРАУНД зин феста". Лучшему художнику даруется право целый месяц бесплатно пользоваться ризографическим оборудованием и станком шелкографии.
Вход на фестиваль свободный, все подробности – на сайте галереи "ГРАУНД Солянка".
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