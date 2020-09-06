Дети из российских регионов выступили в Музее Победы с концертами

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Дети из разных регионов России выступили в Музее Победы с творческими номерами, посвященными юным героям войны, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

В субботу творческие номера подготовили финалисты многожанрового фестиваля-конкурса "Дети Победы". Школьники прочли отрывки из художественных произведений, показали танцевальные постановки и исполнили песни. В Зале Полководцев состоялся концерт фортепианной музыки.

В воскресенье впервые после пандемии возобновились программы в рамках фестиваля "Журавли Победы". В исполнении юных артистов прозвучали известные песни о войне, а студенты ГИТИСа представили программу "Оперетта на войне".

Также в рамках международного фестиваля "Дни военно-исторического кино" в Музее Победы прошли бесплатные кинопоказы. Гостям показали кинофильмы "Свидетельство" (Израиль), "Батальонъ", "Счастье в конверте", "Они сражались за Родину" и другие.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил новую масштабную экспозицию "Подвиг Народа", один из разделов которого посвящен вкладу деятелей киноискусства в победу в Великой Отечественной войне.