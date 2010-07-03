Стал известен годовой пассажиропоток остановки "Окружная"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно, сколько человек воспользовались промежуточной остановкой поездов компании "Аэроэкспресс" на платформе "Окружная" с сентября 2018 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пассажиропоток промежуточной остановки аэроэкспрессов Шереметьевского направления составил более 200 тысяч человек за год с момента запуска", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что около 85 тысяч пассажиров прошли через остановку на "Окружной" для того, чтобы добраться до аэропорта Шереметьево. Остальные 120 тысяч человек следовали в обратном направлении.

Новая остановка, открытая в сентябре прошлого года, позволила пассажирам совершать пересадку на одноименные станции метро, МЦК и другие виды городского наземного транспорта.

Ранее сообщалось об отмене ряда аэроэкспрессов до Шереметьево. Изменения коснутся текущей недели.