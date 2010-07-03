Стал известен годовой пассажиропоток остановки "Окружная"

Стало известно, сколько человек воспользовались промежуточной остановкой поездов компании "Аэроэкспресс" на платформе "Окружная" с сентября 2018 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пассажиропоток промежуточной остановки аэроэкспрессов Шереметьевского направления составил более 200 тысяч человек за год с момента запуска", – заявили в пресс-службе.
Отмечается, что около 85 тысяч пассажиров прошли через остановку на "Окружной" для того, чтобы добраться до аэропорта Шереметьево. Остальные 120 тысяч человек следовали в обратном направлении.
Новая остановка, открытая в сентябре прошлого года, позволила пассажирам совершать пересадку на одноименные станции метро, МЦК и другие виды городского наземного транспорта.
Ранее сообщалось об отмене ряда аэроэкспрессов до Шереметьево. Изменения коснутся текущей недели.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.