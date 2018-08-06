Кандидат в мэры Москвы Собянин встретился с коллективом ФГУП "НПЦАП"

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Кандидат на пост мэра столицы Сергей Собянин встретился с коллективом ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина".

Собянин отметил, что в столице активно поддерживают развитие промышленных предприятий при соблюдении ими двух условий: экологичность производства и достойная зарплата сотрудников. "Развита система льгот, налоговых: на имущество, на землю, на прибыль предприятий", – напомнил кандидат в мэры.

По словам Собянина, ранее обсуждалась возможность вывода предприятий из города. "Важно сохранить высокотехнологичные предприятия, потому что сразу же рядом и наука, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты", – подчеркнул кандидат. "Без производства, мы по сути дела останемся без фундамента экономики", – пояснил он.

Собянин также напомнил о вкладе Научно-производственного центра имени Пилюгина в развитие столичной экономики и внимание к сохранению окружающей среды. "Здесь серьезные очистные сооружения построены", – сообщил кандидат.

Кроме того, Собянин выразил надежду, что высокотехнологичное предприятие будет успешно развиваться и в будущем.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н. Пилюгина находится в подчинении "Роскосмоса". Он стал ведущим предприятием по разработке и производству систем управления для ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".