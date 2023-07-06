Москва онлайн покажет приготовление кубанского борща на фестивале "Вкусы России"

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7 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие гастрономического фестиваля "Вкусы России" и кулинарное шоу по приготовлению кубанского борща. Корреспондент Лариса Соколова посетит Манежную площадь и пообщается с гостями праздника.

Участниками фестиваля в этом году станут более 300 производителей продуктов питания из 70 регионов России. Посетители смогут попробовать готовые блюда и деликатесы, а также приобрести мясо, рыбу, сыр, овощи и фрукты.

Гостей ждут кулинарные мастер-классы, шоу и выступления артистов. Побывать на фестивале можно до 16 июля.

Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.