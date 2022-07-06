Москва онлайн: редактор The City Евгения Смурыгина расскажет, как меняются медиа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 июля в Парке Горького в рамках форума "Российская креативная неделя" состоится дискуссия "Культурно поговорили. Новые медиа и креативные индустрии".

Редакторы популярных медиаресурсов обсудят:



нужны ли сегодня издания, целиком посвященные музыке, дизайну или IT;

почему у массового зрителя и читателя нет четкого понимания того, что такое креативная экономика;

как современные медиа могут интересно и ярко рассказывать о событиях в творческих индустриях;

как меняются медиа и какие возможности перед ними открываются сегодня.

В дискуссии примет участие главный редактор медиапроекта The City Евгения Смурыгина.

Смотрите прямую трансляцию 7 июля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.