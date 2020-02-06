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Москва 24

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13:24

ГУМ-каток закрыли по 10 февраля из-за турнира по керлингу

город спорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ГУМ-каток закрыли для посетителей по 10 февраля в связи с подготовкой к этапу мирового турнира по керлингу, сообщается на сайте ГУМа.

Этап мирового тура по керлингу пройдет 8 и 9 февраля. В нем примут участие сильнейшие мужские команды WCT Red Square Classic.

Для соревнований по керлингу лед пройдет специальную обработку. К турниру его подготовит команда опытных айсмейкеров.

Всего будет работать шесть ледовых дорожек, четыре из которых задействуют для соревнований, а две – для всех желающих поиграть в керлинг.

Именитые российские спортсмены проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих.

8 и 9 февраля на ВДНХ пройдет День зимних видов спорта. Все желающие смогут поиграть в керлинг, научиться вести шайбу, сделать зарядку на льду и расписать футболку на память.

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