Льготные условия аренды получили 18 детских садов

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В льготную программу "1 рубль за 1 квадратный метр" вошли 18 детских садов столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 2013 года Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку один рубль за один квадратный метр в год. На сегодняшний день 18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на "рублевую аренду", — приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Как говорится в материале, открытие детских садов по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" – одна из ключевых задач в городе. Департамент по конкурентной политике регулярно проводит электронные торги по аренде помещений.
По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, с 2013 года участие в торгах приняли более 60 инвесторов.
"На аукционах наблюдается стабильная конкуренция – от двух до четырех участников на лот. Мы регулярно общаемся с победителями, и многие из них – родители, которые хотят масштабировать свои идеи, поделиться опытом с другими москвичами", – отметил Дегтев.
На сегодняшний день на городские аукционы по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр" выставлен один лот. Здание площадью около 700 квадратных метров находится по адресу: Бакунинская улица, дом 45. Подать заявку на участие можно до 13 декабря.
Ранее сообщалось, что в Хорошёво-Мнёвниках откроют детский сад в рамках льготной программы "Объект образования за рубль". Инвестора определили на городских торгах.
Победителем электронного аукциона стал участник АНО ДЦ "Айленд", предложивший в ходе торгов наибольшую цену за объект в размере 4 628 426,91 рублей.
Детсад разместят в помещении общей площадью 401,8 квадратных метров. Объект расположен на первом этаже дома 11 на улице Народного ополчения.
С начала действия городской программы "Объект образования за рубль" на торгах реализовано 35 объектов для размещения школ и детских садов. Из них на "рублевую" ставку аренды переведено 18 учреждений.
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