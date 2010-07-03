Льготные условия аренды получили 18 детских садов

В льготную программу "1 рубль за 1 квадратный метр" вошли 18 детских садов столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 2013 года Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку один рубль за один квадратный метр в год. На сегодняшний день 18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на "рублевую аренду", — приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Как говорится в материале, открытие детских садов по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" – одна из ключевых задач в городе. Департамент по конкурентной политике регулярно проводит электронные торги по аренде помещений.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, с 2013 года участие в торгах приняли более 60 инвесторов.

"На аукционах наблюдается стабильная конкуренция – от двух до четырех участников на лот. Мы регулярно общаемся с победителями, и многие из них – родители, которые хотят масштабировать свои идеи, поделиться опытом с другими москвичами", – отметил Дегтев.

На сегодняшний день на городские аукционы по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр" выставлен один лот. Здание площадью около 700 квадратных метров находится по адресу: Бакунинская улица, дом 45. Подать заявку на участие можно до 13 декабря.

Ранее сообщалось, что в Хорошёво-Мнёвниках откроют детский сад в рамках льготной программы "Объект образования за рубль". Инвестора определили на городских торгах.

Победителем электронного аукциона стал участник АНО ДЦ "Айленд", предложивший в ходе торгов наибольшую цену за объект в размере 4 628 426,91 рублей.

Детсад разместят в помещении общей площадью 401,8 квадратных метров. Объект расположен на первом этаже дома 11 на улице Народного ополчения.

С начала действия городской программы "Объект образования за рубль" на торгах реализовано 35 объектов для размещения школ и детских садов. Из них на "рублевую" ставку аренды переведено 18 учреждений.