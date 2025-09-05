Реабилитация каскада Ясеневских прудов стартовала на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация каскада Ясеневских прудов началась на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды площадью 1,4 гектара находятся в парке, который расположен на улице Паустовского. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что многие любят гулять там. Однако он обратил внимание на неудовлетворительное состояние водоемов.

В частности, на дне прудов скопились большие объемы иловых отложений, в результате чего глубина водоемов уменьшилась, а береговые линии начали разрушаться. Также там появилось много водорослей. Именно поэтому было принято решение о комплексной реабилитации прудов.

В рамках работ они будут очищены от иловых отложений, объем который превышает 3 тысячи кубометров. Помимо этого, специалисты сформируют ложе водоемов и обустроят водоупорный слой, что позволит увеличить максимальную глубину до необходимых отметок.

При помощи отсыпки гравием и щебнем будут приведены в порядок береговые линии прудов, протяженность которых составляет свыше 800 метров. Кроме того, не забудут специалисты обновить три зоны биоплато площадью более 348 квадратных метров. Там в теплое время года будут высажены около 5,7 тысячи водных растений. Работы должны завершиться до конца года.

В городском хозяйстве столицы напомнили, что список водных объектов для реабилитации составляется каждый год с учетом пожеланий горожан. Всего в 2025 году должны быть обновлены 19 прудов.

Ранее реабилитация Малого Чертановского пруда стартовала на юге Москвы. В ходе работ специалисты осушат его и избавятся от илового осадка объемом 8 тысяч кубометров.

Затем будет отремонтирована береговая полоса протяженностью более 500 метров. Для этого специалисты демонтируют верхний слой укрепления, зачистят бетонные конструкции, смонтируют арматурную сетку и заполнят ее напыляемой цементирующей смесью под давлением.

