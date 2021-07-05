Карта названных в честь ученых улиц появилась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Интерактивная карта улиц, названных в честь выдающихся деятелей науки, появилась на mos.ru. Проект "Наука в городе" заработал в этом году, объявленном в стране Годом науки и технологий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На интерактивной карте отмечено свыше 180 улиц, проспектов, переулков и площадей, которые носят имена людей, чьи исследования и открытия продвинули вперед мировую науку и изменили жизнь человечества.
В их числе талантливые физики и географы, историки и математики, химики и биологи, а также путешественники и изобретатели. Благодаря новому проекту можно будет узнать о достижениях тех ученых, чьи имена нанесены на адресные таблички.
При наведении курсора на ту или иную точку на интерактивной карте можно прочитать биографию научного деятеля, его портрет и информация об улице.
Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву"появились новые видеоэкскурсии по объектам культурного наследия столицы. Онлайн-путешествия подготовил департамент культурного наследия столицы. Формат видеоэкскурсий позволит не выходя из дома посещать исторические здания города.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, более 660 памятников, 326 музеев, 79 квестов и более 140 тематических прогулочных маршрутов.
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