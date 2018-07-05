Транспортное обеспечение у фан-зоны стадиона "Спартак" находится в стадии разработки

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Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что транспортное обеспечение фан-зоны у стадиона "Спартак" находится на стадии проработки, передает Агентство "Москва".

"С учетом того, что решили организовать фан-зону на "Спартаке", идет детальное обсуждение различных нюансов мероприятия. Говорить о том, что все спланировано, еще рано. Сейчас идет детализация", – заявил Пронин.

Он также отметил, что существуют определенные нюансы, так как эта площадка использовалась для проведения матчей, а не для фан-зоны, поэтому вопрос работы шаттлов сейчас обсуждается.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 7 июля около стадиона "Спартак" откроется фан-зона, где установят восемь экранов для просмотра матчей ЧМ-2018.