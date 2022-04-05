Марафон "День здоровья" пройдет в Москве

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Марафон "День здоровья" состоится 7 апреля в студии российского общества "Знание" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общества.

Марафон приурочен ко Всемирному дню здоровья. Он покажет жителям столицы плюсы здорового образа жизни через призму: пользы физической активности, повышения работоспособности и стрессоустойчивости. При этом событие позволит охватить максимально большую аудиторию и донести информацию о главных рисках, связанных со здоровьем.

Также будет доступна и трансляция марафона. Ее можно будет найти на сайте и в группе общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте" и на страницах проекта "Женщины за здоровое общество".

Программа "Дня здоровья" будет состоять из серии просветительских мероприятий. На площадке выступят ведущие эксперты в области здравоохранения, представители научного сообщества, известные блогеры, а также амбассадоры здорового образа жизни.

Ранее в Москве открылся сезон шоссейных забегов. Старт сезону дало спортивное мероприятие "Апрель". Трасса была комфортна как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Ее дистанция составила пять километров. Поучаствовать в забеге смогли все желающие старше 14 лет.

Маршрут пролегал вокруг спортивного комплекса "Лужники": по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам открылись виды на "Москва-Сити", Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену.

