Москвичам рассказали про мероприятия в городских парках в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей Москвы пригласили на мероприятия в столичных парках, большая часть из которых будет проходить бесплатно, однако для участия в некоторых понадобится регистрация. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



С 6 февраля по 5 марта в парке искусств "Музеон" пройдет уличная фотовыставка, приуроченная к 190-летию со дня рождения одного из основателей Третьяковской галереи Сергея Третьякова, а в саду имени Баумана до конца февраля проходит экспозиция "Музыка танца".

Уличную выставку Русского географического общества (РГО) "Говорит и показывает Евражка" с работами участников конкурса фотографий дикой природы "Самая красивая страна" можно будет увидеть в Лианозовском парке, она работает до конца зимы. Вторая конкурсная экспозиция РГО "В объятиях зимы" открыта в Гончаровском парке, где гости увидят пейзажи Калининграда, Байкала, Брянска и других территорий РФ.

До 29 февраля гости этнографической деревни "Бибирево" увидят выставку про алюминий "Почему металл "зеленый"?", а с 5-го по 29-е число того же месяца в лектории "Терлецкой дубравы" пройдет экспозиция Алены Чудесной "Времена года в красках". Последняя доступна с 10 до 18 часов.

В этом же месяце в Таганском парке проходит фотовыставка "Служебные будни современной столичной полиции", в парке "Ангарские пруды" – экспозиция проекта "Паузы", а в саду "Эрмитаж" – фотовыставка, посвященная Московскому международному дому музыки.



Экспозиция "Новогодняя мишура" доступна до 25-го числа в Измайловском парке, она работает со среды по воскресенье с 11 до 20 часов. Ее создали студенты кафедры дизайна архитектурной среды Московского архитектурного института. До конца месяца в центре творчества и досуга Бабушкинского парка пройдет выставка Линды Крицкой и фотографа Тимофея Лесина с картинами и фото усадеб России.



До 24 марта посетители дворца усадьбы Кусково смогут увидеть экспозицию на тему фарфора Парижа конца 18 – середины 19-го века, а в павильоне "Эрмитаж" расскажут про один из самых древних красителей – кобальт. Последняя экспозиция работает до конца года, однако на обе из них нужен будет билет.

По билетам до 12 мая будет открыта выставка "Жернова времени" в музее-заповеднике "Коломенское", посвященная искусству Коми. В том же "Коломенском" можно посетить экскурсию "Зимняя сказка в Коломенском", которая доступна после покупки билета до конца текущего месяца.

Уже 11 февраля в ландшафтном парке "Митино" состоится экскурсия по выставке "Мастерская ремесленника", однако на нее нужна будет предварительная регистрация. 17-го числа, также после регистрации, гости усадьбы Воронцово смогут побывать на бесплатной экскурсии и узнать историю поместья. В тот же день, при аналогичных условиях, состоится экскурсия "История Ворошиловского парка" в парке "Фили". Регистрация на последнее мероприятие доступна по ссылке.



18 февраля в том же месте и после регистрации гости смогут посетить экопрогулку "Зимующие птицы Солдатенковского парка", а 21-го числа в парке "Сокольники" москвичи и гости города узнают историю зеленой зоны. Для доступа на экскурсию нужно приобрести билет. 29 февраля в дирекции парка также покажут бесплатные фильмы об истории парка.

В том же месяце в усадьбе "Измайлово" пройдет ряд платных лекториев на тему династии Романовых. После регистрации жители и гости города смогут посетить бесплатные лекции от Института психологии и психосоматической терапии в парке "Красная Пресня", где они смогут обсудить вопросы воспитания, отцов и детей, а также окажут помощь родителям.

В "Царицыне" 17-го числа можно будет после регистрации посетить платную программу к выставке "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье", а 14 февраля в "Воронцове" москвичи могут прийти на бесплатную лекцию об истории Дня всех влюбленных. Регистрация доступна по ссылке. Парк Горького также пригласил на тематические мероприятия в этот день – экскурсию, квест и квиз. 23 февраля там же пройдет экскурсия "Великая Победа", квест и квиз. На все мероприятия нужно сначала зарегистрироваться.

Ранее стало известно, что большая часть пользователей проекта "Активный гражданин" посчитали самыми популярными новогодними маршрутами прогулки "Рождество в Москве", "Десять загадок Тверской улицы" и "Новогодняя Москва". Участие в голосовании приняли более 185 тысяч человек.

Самыми популярными в прошлом году местами и аудиоэкскурсиями среди пользователей туристического сервиса Russpass стали ВДНХ, парк "Зарядье", усадьба Воронцово, Нескучный сад и Парк Горького.

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