Более 39 тысяч подъездов оборудуют камерами в Подмосковье

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Более 39 тысяч подъездов планируют оборудовать видеокамерами в Московской области в 2019 году.

Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

Также он отметил, что власти собираются обустроить 1 тысячу 360 дворов, передает "Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что свыше 8,5 тысячи камер видеонаблюдения намерены установить в Москве в ближайшие два года.