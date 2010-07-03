Двор на Верхней Первомайской превратили в уютный сквер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двор на Верхней Первомайской улице превратили в уютный сквер. В нем отремонтировали асфальт, заменили бортовой камень, обновили детские площадки. Благоустройство проводилось по программе "Мой район".

Во дворе посадили молодые деревья и кустарники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Комплексное благоустройство прошло на улице Верхняя Первомайская, дом 59/35. Отремонтировали асфальт, заменили бортовой камень, обновили площадки для игр и занятий спортом. Территорию озеленили: вдоль площадок посадили кусты, частично отремонтировали газон", – сказал глава отдела по благоустройству ГБУ "Жилищник района Измайлово" Сергей Конопкин.

Также в центре игровой площадки построили детский городок. Для самых маленьких установили отдельный игровой комплекс и песочницу. По всему периметру поставили скамейки. Недалеко от площадки появились подвесные качели.

Спортивная площадка находится рядом с детской. На ней есть шведская лестница с турником, наклонная лавка, брусья, снаряды для занятий гимнастикой, канатная сетка.

Также на обеих площадках выложено безопасное покрытие из спрессованной резиновой крошки.

