Тверская улица станет пешеходной в День города

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Некоторые улицы в центре столицы станут пешеходными во время празднования Дня города с 7 по 9 сентября. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Свободно гулять можно будет по части Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение там перекроют в пятницу, 7 сентября, в 00:01 и возобновят в понедельник, 10 сентября, в 06:00.

С 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты некоторые прилегающие к Тверской улице переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский и Тверской проезд. Проезд на этих дорогах снова откроют 10 сентября в 12:00.

Также с 7 по 9 сентября нельзя будет проехать по Большому Николопесковскому переулку. На этом участке ограничения будут действовать с 00:01 7 сентября по 06:00 9 сентября.

В День города, 8 сентября, автомобилисты не смогут проехать по Цветному бульвару (с 11:00 до 17:00) и прилегающей части Садово-Сухаревской улицы (с 07:00 до 17:00), Волхонке (с 11:00 до 21:30) и Москворецкой улице (с 20:50 до 21:10). Трубная площадь будет закрыта для движения автомобилей с 11:00 до 17:00.

9 сентября с 10:00 до 13:00 будет перекрыто движение по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Кроме того, для автолюбителей будут недоступны участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

В связи с мероприятиями ЦИК 8 и 9 сентября (с 08:00 субботы по 23:00 воскресенья) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.

Из-за Дня города в Москве ограничат движение по нескольким улицам

Ранее стало известно, что этой осенью в городе будут перекрыты несколько улиц. Движение будут ограничивать в связи с религиозными мероприятиями и ремонтными работами. Временные уширения уже оборудовали на Звенигородском шоссе.

6 сентября автомобилисты не смогут проехать по Петровке, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару. 8 и 9 сентября для водителей будет недоступен Большой Черкасский переулок.