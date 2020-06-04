На улице Зои и Александра Космодемьянских отремонтируют трамвайные пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамвайные пути отремонтируют на улице Зои и Александра Космодемьянских. Там обновят контактную сеть, приведут в порядок инженерные сети и уличное освещение, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы будут идти на участках от оборотной петли у станции метро "Войковская" до улицы Зои и Александры Космодемьянских, а также от дома 4 на улице Зои и Александра Космодемьянских до дома 26/21.

Всего будет отремонтировано более трех километров трамвайных путей. Мосгосэкспертиза уже согласовала необходимую проектную документацию.

Работы не затронут проезжие части. На пересечениях с 4-м, 5-м и 6-м Новоподмосковными переулками сохранится двустороннее движение транспорта. При этом встречный разъезд будут регламентировать знаки приоритета.

Во время ремонта максимальную скорость на участке ограничат до 40 километров в час. Также будет запрещена остановка.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов после реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади. Речь идет о маршрутах А, № 39, № 47, № 49 и № 1.