На улице Зои и Александра Космодемьянских отремонтируют трамвайные пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трамвайные пути отремонтируют на улице Зои и Александра Космодемьянских. Там обновят контактную сеть, приведут в порядок инженерные сети и уличное освещение, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы будут идти на участках от оборотной петли у станции метро "Войковская" до улицы Зои и Александры Космодемьянских, а также от дома 4 на улице Зои и Александра Космодемьянских до дома 26/21.
Всего будет отремонтировано более трех километров трамвайных путей. Мосгосэкспертиза уже согласовала необходимую проектную документацию.
Работы не затронут проезжие части. На пересечениях с 4-м, 5-м и 6-м Новоподмосковными переулками сохранится двустороннее движение транспорта. При этом встречный разъезд будут регламентировать знаки приоритета.
Во время ремонта максимальную скорость на участке ограничат до 40 километров в час. Также будет запрещена остановка.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов после реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади. Речь идет о маршрутах А, № 39, № 47, № 49 и № 1.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: