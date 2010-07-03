Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:32

В ТиНАО до конца года появятся новые автобусные маршруты

город транспорт

07:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории ТиНАО запустят еще 9 автобусных маршрутов. Они соединят поселения с железнодорожными платформами и станциями метро. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы будут доезжать до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, до метро "Теплый Стан", "Новопеределкино", "Говорово" и до района Солнцево.

"На днях будут определены частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти направления", – сказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

На линии выйдут автобусы экологического класса "Евро-5". Транспорт оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло, электронными указателями, пандусами.

"Москва в цифрах": метро в ТиНАО

До конца года запустят автобусы № 506 от "Железнодорожной станции Щербинка" до "Микрорайона Новомосковский", № 525 от "Железнодорожной станции Щербинка" до "Микрорайона Южный", № 422 от метро "Теплый Стан" до "Поселка Первомайское" и другие.

В декабре 2018 года в ТиНАО запустили движение по 13 новым маршрутам автобусов.

Читайте также

город транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика