В ТиНАО до конца года появятся новые автобусные маршруты

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На территории ТиНАО запустят еще 9 автобусных маршрутов. Они соединят поселения с железнодорожными платформами и станциями метро. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Автобусы будут доезжать до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, до метро "Теплый Стан", "Новопеределкино", "Говорово" и до района Солнцево.
"На днях будут определены частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти направления", – сказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
На линии выйдут автобусы экологического класса "Евро-5". Транспорт оснастят системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, информационными табло, электронными указателями, пандусами.
"Москва в цифрах": метро в ТиНАО
До конца года запустят автобусы № 506 от "Железнодорожной станции Щербинка" до "Микрорайона Новомосковский", № 525 от "Железнодорожной станции Щербинка" до "Микрорайона Южный", № 422 от метро "Теплый Стан" до "Поселка Первомайское" и другие.
В декабре 2018 года в ТиНАО запустили движение по 13 новым маршрутам автобусов.
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