Сыры из разных регионов России представят на фестивале на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль сыра пройдет на ВДНХ 16 и 17 июня. Мероприятие организовано с участием Школы сыроделия Олеси Шевчук. Фестиваль откроется на площадке перед "Домом ремесел" (павильон № 47).

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, на прилавках будут представлены сыры от производителей со всей России. Среди них полюбившиеся посетителям классические сорта: камамбер с белой плесенью, моцарелла, гауда, качотта и горгонзола с голубой плесенью. Представят на фестивале и экзотику: сыры с чесноком, паприкой и тмином, рокфор, редкие кабардинские и адыгейские, а также копченные сыры. Повара приготовят традиционные сырные блюда из кухонь различных народов.

Представители Школы сыроделия Олеси Шевчук привезут на фестиваль сорта таледжио, шевр, валансе, ланг и камамбер. Также будет представлен индийский панир и греческий халлуми. Всего торговать приедут более 20 предприятий.

В качестве развивающей программы 17 июня в 12:00 в лектории "Дома ремесел" состоится мастер-класс Олеси Шевчук. Она расскажет как создать домашний сыр. В 16:00 состоится занятие, посвященное итальянскому сыру примо-сале – сорт не требует долгого созревания и тоже может готовиться в домашних условиях.

Столярная мастерская "СМ-47" разместит на площадке зону активностей для детей и взрослых. Там будут проходить игры на ловкость, смекалку и меткость. Самых маленьких гостей в крытом шатре будут ждать обитатели "Городской фермы" ВДНХ – альпака и козы.