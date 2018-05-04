В столице открылись пять новых фонтанов

04 мая 2018, 09:26
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Пять новых фонтанов заработали в столице. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, новые фонтаны были созданы в прошлом году в рамках программы городского благоустройства. В частности, 20-метровый в диаметре светодинамический фонтан появился на Биржевой площади. В зависимости от музыкальной композиции, он может менять цвет и яркость подсветки, а также высоту струй в пределах от 50 сантиметров до 8 метров. Новый фонтан также имеет функцию пара.
"Он окружен дубовым парапетом, на котором москвичам и гостям столицы удобно присесть, чтобы полюбоваться игрой падающей воды", − отметил заммэра.
Бирюков также рассказал о двух других "сухих" фонтанах, которые украсили Лубочный переулок и Болотную площадь. По его словам, их подземные чаши расположены на одном уровне с плиточным покрытием. В Лубочном переулке высота 43 струй фонтана может достигать одного метра. А на Болотной площади фонтан разделен на две зоны с высотой струй от 60 сантиметров до одного метра.
Еще один "сухой" фонтан создали в рамках благоустройства парка "Площадь юности". Площадь его чаши составляет 196 квадратных метров, а высота 75 струй может варьироваться от 50 сантиметров о четырех метров. Особую красоту фонтану придает музыкальная динамическая подсветка, добавил Бирюков.
Пятый фонтан появился в парке "Сад будущего" − на пересечении дорожек в центральной части парка. Заммэра подчеркнул, что новый водный элемент прекрасно вписывается в окружающий ландшафт, а скамейки и светильники создают условия для комфортного отдыха у фонтана.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: