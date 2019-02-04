Движение по дублеру Ярославского шоссе ограничат по 30 июня

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На участке дублера Ярославского шоссе ограничат движение транспорта с 8 февраля по 30 июня. Там пройдут работы по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение коснется участка дублера в районе дома №143 по Ярославскому шоссе. Из-за круглосуточных работ будет перекрыта одна полоса.