Схема движения в районе улицы Яблочкова изменится

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На двух улицах Москвы и дублере Ярославского шоссе будет ограничено движение из-за инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

На одной полосе на участке Озерковской набережной в районе владения 13, строения 16 на Большой Татарской улице будет круглосуточно ограничено движение до 1 июня. Это связано со строительством здания.

На улице Яблочкова в районе дома 3 ограничат движение до 10 февраля в связи с прокладкой инженерных сетей. С 10 февраля по 15 марта ограничения введут на пересечении улиц Яблочкова и Гончарова.

Кроме того, с 8 февраля по 30 июня будет затруднено движение по одной из полос на участке дублера Ярославского шоссе в районе дома 143. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.