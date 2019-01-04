Более 2 млн пользователей посетили инвестиционный портал Москвы

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Более 2,2 миллиона пользователей посетили инвестиционный портал Москвы в 2018 году, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе департамента экономической политики и развития города отметили, что портал investmoscow.ru стал эффективным инструментом привлечения инвестиций в экономику столицы.

Руководитель департамента Владимир Ефимов заявил, что портал зарекомендовал себя в качестве незаменимого инструмента для открытия и ведения бизнеса в столице.

"Он экономит время предпринимателей, повышает эффективность их взаимодействия с городскими властями", – сказал Ефимов.

Наиболее востребованными разделами сайта оказались "Инвестиции в Москву", "Торги. Имущество" и "Путеводитель инвестора".

Сергей Собянин ранее подчеркнул, что сайт создан для тех, кто хочет "выгодно вложить средства в городские проекты". Там можно подать необходимые заявки и получить консультацию.