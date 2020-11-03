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Город

15:58

Архсовет отклонил проект комплекса на месте завода "Слава" в столице

город

Фото: vk.com/archsovet

Архитектурный совет города Москвы отправил на доработку архитектурно-функциональную концепцию первой очереди многофункционального комплекса на месте бывшего часового завода "Слава". Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось, что МФК построят у Белорусского вокзала. В качестве девелопера была выбрана компания MR Group.

Согласно планам, новый комплекс должен был включать в себя жилую и офисную части общей площадью 300 тысяч квадратных метров.

"Известная площадка, очень важное место. Я считаю, без обсуждения с Архсоветом такую площадку невозможно развивать дальше", – заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что MR Group известна тщательным подходом к архитектуре. "Сейчас требования, которые мы справедливо предъявили к этому участку, не реализованы", – обратил внимание главный архитектор Москвы.

Уточняется, что архитекторам не понравились фасады зданий, их материалы, а также транспортная схема. Повторно рассмотреть проект МФК смогут после доработки проекта.

Ранее говорилось, что многофункциональный центр планируют построить в Ольминском проезде. Предполагается, что площадь объекта в Северо-Восточном административном округе составит 12,4 тысячи квадратных метров.

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