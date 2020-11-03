Движение трамваев на Богатырском мосту возобновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев в районе пересечения Ростокинского проезда и Богородского шоссе возобновили. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Работу транспорта восстановили после того, как трамвай, который следовал на маршрут № 2, сошел с рельсов.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. На маршруты № 11 и 25 были выведены компенсационные автобусы.

Ранее стало известно, что в столице начнут курсировать компактные трамваи. В 2021 году на городские маршруты выведут 109 составов нового поколения.