Мосводосток привлек к дежурству спецтехнику из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве из-за дождя специалисты ГУП "Мосводосток" привлекли к дежурству специализированную технику, чтобы предупредить скопление воды на улицах.

"В связи с выпадением осадков в столице Мосводосток привлек к дежурству бригады предприятия и технику, в том числе специализированную, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе предприятия.

Как отметили в Мосводостоке, для подготовки водосточной сети в столице к сезону осадков провели все необходимые работы. Специалисты обследовали водосточные сети, отремонтировали водосточные колодцы и так далее.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады.

Ранее Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам воспользоваться общественным транспортом из-за пробок и ДТП на дорогах.

В среду, 3 октября, может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. На 4 октября в столичном регионе объявили желтый уровень опасности.

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