На участке оранжевой ветки метро нет движения поездов

Фото: телеграм-канал "Метро Москвы"

Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Октябрьская" и "Китай-город". Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – указано в сообщении. Причина инцидента не указывается.

Ранее сообщалось, что в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать с интервалами от трех до десяти минут. В субботу, 7 сентября, наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, изменится движение 29 маршрутов. В воскресенье, 8 сентября, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику будней.

