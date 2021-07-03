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Город

11:53

Восемь участников шумной вечеринки на Патриарших прудах попали в полицию

город

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Восемь человек, вышедших накануне вечером на проезжую часть на Патриарших прудах в центре столицы для съемки видео, доставлены в отделение полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

"Вечером 2 июля сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка в территориальный ОМВД доставлены восемь граждан, вышедших на проезжую часть Малой Бронной улицы и осуществлявших видеосъемку своих действий", – говорится в сообщении.

В отношении них составлены административные материалы по статьям КоАП 12.29 и 12.33.

По первой статье нарушителям грозит штраф до 500 рублей, по второй – до 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах в Москве молодежь устроила танцевальный флешмоб, но его быстро остановила полиция. Один из зрителей успел снять шоу на видео.

Полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

Как объяснили в Совете депутатов округа Пресненского, ограничение ввели в качестве эксперимента в ответ на жалобы местных жителей на шум. Пропускают только автомобилистов с местной пропиской.

Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.

Полицейские разогнали шумную вечеринку на Патриарших прудах

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